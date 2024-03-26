Ждущий ребенка от Мусульбес Капаклы о предстоящем отцовстве: «К этому разве можно быть готовым?»

Бывший участник реалити-шоу Роман Капаклы готовится впервые стать папой. Его возлюбленная Татьяна Мусульбес беременна. Малыш пары появится на свет к концу лета.

Роман Капаклы уже вовсю предвкушает, как их с Таней жизнь после рождения сына или дочери разделится на до и после, полностью изменившись.

В микроблоге Роман Капаклы поделился эмоциями, которые обуревают его в эти дни ожидания пополнения. Если кратко - Рома пока никак не может поверить в реальность происходящего, хотя уже давно, по его признанию, мечтает о наследнике.

«Когда меня спрашивают, готов ли я? А к этому разве можно быть готовым?» - рассуждает будущий молодой папаша Рома Капаклы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».