Дочь Марка Захарова проиграла суд за права на постановки отца

Дочь ныне покойного худрука Ленкома Марка Захарова, Александра Захарова, через суд пыталась установить свое право на спектакли, поставленные ее отцом.

Речь о двух театральных постановках — «Женитьба» и «Фальстаф». Марк Захаров получил за них гонорар, а права на спектакли принадлежали заказчикам.

Александра Захарова попыталась в суде факт собственности на спектакли фирм-заказчиков оспорить. Но инстанция заняла противоположную позицию. Требование Александры Марковны не было удовлетворено.

«Исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Захарова М.А., ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

К тому же истек срок исковой давности по заявленным требованиям. Так что Александра Захарова получать авторские отчисления за постановки авторства ее отца не сможет.

По материалам РИА Новости

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