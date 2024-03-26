Умерла актриса из фильма «Цыган» Софья Тимофеева

Софья Тимофеева умерла 14 марта. Об этом стало известно телеведущему Андрею Малахову. Он не раз приглашал актрису на свои передачи. Еще несколько лет назад она выглядела бодрой, а потом ее здоровье пошатнулось. У звезды фильма «Цыган» наступила деменция, были проблемы с невралгией и аппетитом.

«Я вел дневник, где она с 57 килограммов похудела аж до 47», – сказал ее муж Вячеслав Бобрик.

Артистка с ним прожила 25 лет. Мужчина продавал газеты, когда они познакомились. Тогда Тимофеева пережила смерть первого мужа Алексея Хмелева. Вдовец считает, что память актрисы не почтили в театре, где она работала. Также сын не смог проститься с ней.

«Обидно, что никто от театра "Ромэн" не пришел — никто веночка или цветочка не прислал, не говорю уже о материальной помощи. Она была там не уборщица, а актриса ведущая! Сына простил, ему тяжело было, он не хотел маму видеть в таком состоянии. С ним я разберусь, но театр мог бы хоть что-то предоставить», – заявил в студии шоу «Малахов» Бобрик.

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Он кремировал тело артистки. Похоронить Тимофееву вдовец планирует на Новодевичьем кладбище, рядом с родовой могилой ее экс-мужа. Однако пока есть проблемы, которые этому препятствуют. Там похоронена мама Хмелева, с которой у актрисы были плохие отношения.