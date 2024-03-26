Кудрявцева призналась, что муж ее сестры живет в Звездном городке: «Замучила космонавтов и своего зятя вопросами»

Лера Кудрявцева активно следит за новостями. Недавно она перенесла операцию на коленке, поэтому большую часть времени проводит дома. Но в марте телеведущая хоть и на костылях, но вернулась к работе. Накануне ее внимание привлекла информация, что летом к нашей планете максимально близко приблизится редкая комета Понса-Брукса. Она совершает свой оборот раз в 71,3 года, поэтому в следующий раз ее можно будет увидеть лишь в 2095 году.

«Я обожаю такое! Я вообще фанат космоса. Несколько лет жила в Звездном городке и замучила космонавтов и своего зятя (он живет и работает там) вопросами, расспросами. Облазила там все тренажеры, побывала внутри корабля (тренажера), на центрифуге покататься испугалась, если честно», — поделилась Лера.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она редко говорит о родных. Недавно телеведущая призналась, что сестра ей помогает, так как живет в соседнем подъезде. Она приносит Лере еду, так как пока ей сложно ходить даже на костылях. Зятем телеведущей является муж ее 60-летней сестры Оксаны Жуковой. Они ведут непубличный образ жизни. У Кудрявцевой также есть взрослый сын Жан, невестка и внук Лев.