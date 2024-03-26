Александр Малинин пожертвует гонорар с концерта в Екатеринбурге пострадавшим в «Крокусе»

Александр Малинин не остался в стороне после новостей о теракте в «Крокус Сити Холле». Трагедия унесла жизни 139 человек. Знаменитости выразили свои соболезнования семьям погибших. Многие сдали кровь, чтобы помочь тем, кто попал в больницу. Другие стали жертвовать деньги. Егор Крид, певец SHAMAN, Ольга Бузова, Инстасамка и другие известные персоны отправили значительные суммы на благотворительность.

Малинин призвал продолжать помогать семьям погибших и пострадавших в «Крокусе». Сам он намерен весь гонорар от концерта в Екатеринбурге 6 апреля пожертвовать семьям погибших и пострадавших в теракте.

«Сейчас особенно важно, чтобы все добрые люди объединились, были вместе и помогали. Зло нужно побеждать только добрыми делами», — высказался артист.

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Он отметил, что этот концерт самый дорогой в его туре. Александр пообещал, что покажет чек о переводе средств в Красный Крест. Он также усилил меры безопасности на своих выступлениях, пишет URAL.KP.RU.