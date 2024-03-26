Композитор Андрей Мисин заявил, что Алла Пугачева готовится к 75-летию дать большой концерт в Израиле

Алла Пугачева уже скоро отметит свой юбилей. Певица находится за границей вместе с семьей. Недавно она выпустила новую песню и пообещала, что порадует поклонников новыми хитами ко дню рождения. А теперь композитор Андрей Мисин признался, что она ему не так давно позвонила. Он с ней общается, так как они не раз сотрудничали. Мисин написал для артистки несколько песен, а также для ее дочери Кристины Орбакайте.

«Она готовится к 75-летию (15 апреля.), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю», – заявил он.

По словам Андрея Александровича, Примадонна находилась на побережье, когда ему звонила. Он считает, что она не обременена сильно домашними хлопотами, так как там находится не одна.

«Она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет. Воспитанием Гарри и Лизы не только сама занимается, там еще и няни с помощниками», – отметил Мисин.

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Он добавил, что считает Аллу Борисовну талантливой. При этом композитор уверен, что в ее карьере большой след оставил один из мужей Александр Стефанович. По мнению Андрея Александровича, тогда он сделал огранку Пугачевой и запустил в определенное пространство. Лишь спустя годы она уже стала самостоятельной, а до этого ее направляли продюсеры, пишет EG.ru.