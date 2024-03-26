Мирослава Карпович рассказала, что не смогла поговорить с отцом перед его смертью

Мирослава Карпович предпочитает не давать интервью. Обычно она умалчивает о личной жизни. Но на этот раз актриса рассказала, что несколько лет назад похоронила отца. Она отметила, что ее родители были очень молодыми, когда она появилась на свет. У артистки с отцом были не самые идеальные отношения.

Однако потом им удалось найти общий язык. Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что они смогли решить все проблемы до того, как он умер после серьезной болезни. Но Карпович сожалеет, что не смогла поговорить с ним перед смертью.

«Накануне ухода папа звонил. Я была на гастролях, еле стояла на ногах и, к сожалению, не сняла трубку — сон меня свалил. Утро я уже должна была играть детский спектакль, думала, наберу после него», — пояснила она.

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Актриса увидела пропущенные звонки от мамы и поняла, что случилось. По ее словам, она продолжает хранить смешные СМС-сообщения, которые ей присылал отец, пишет журнал «Здоровье».