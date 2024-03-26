«Боже мой! Какой красивый»: Мурилу Бенисиу из «Клона» показал взрослого сына от Джованны Антонелли, сразив фанатов

Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли наладили отношения после судов. Фото: кадр из сериала «Клон»

Исполнитель роли Лукаса в сериале «Клон» похвастался снимком с возмужавшим сыном Пьетро. Пользователи Сети не подозревали, что наследник актера стал таким высоким и статным.

Сериал «Клон» вышел в 2001 году, но многие россияне не перестают пересматривать бразильскую мелодраму. История любви Жади из мусульманской семьи и бразильца Лукаса никого не оставляет равнодушным. Главных героев сыграли Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли. Они так вжились в роли, что между ними начался роман и в настоящей жизни. 

Тогда актриса рассталась с бизнесменом Рикарду Медина и вскоре уже не скрывала отношений с коллегой по сериалу. У них в 2005 году родился сын Пьетро. Но потом истории любви пришел конец. Они расстались. 

Мурилу стал судиться с бывшей возлюбленной, которая хотела переехать вместе с наследником в США ради нового мужа Роберто Локашио. Но этот брак просуществовал только четыре месяца. А с актером она не так давно наладила дружеские отношения. 

Накануне Бенисиу выложил редкие фото с возмужавшим сыном. Они приняли участие в совместной фотосессии. 18-летний Пьетро уже выше отца ростом, отпустил бородку и усы. Он унаследовал улыбку отца. Кадры со съемок всколыхнули Сеть. 

Мурилу Бенисиу с сыном Пьетро. Фото: соцсет Мурило Бенисиу

Поклонники стали спорить, на кого похож наследник. Одни склонялись, что он весь в отца, а другие видели в нем черты матери. 

«Клон Лукаса в реальной жизни», — отметила gaivota_le_parfum.

«Боже мой! Какой красивый», — заявила agdachrystina.

«Ну просто одно лицо с отцом», — уверена _carlaasoaress_.

«Ой, это же реально клон», — иронично написала gabi_bertazo.

«Прекрасные отец и сын», — считает analineadriano.

«Так выглядит сын Лукаса и Жади», —  восхитилась itsalexisch.

«Он так похож на Антонелли! Ну чудо как хорош», — высказалась fabiana_a_novaes.

В последнее время Джованна часто видится с бывшим возлюбленным. Они снимают шуточные ролики для соцсетей. Поклонники всегда рады, когда видят их вместе. Однако о новом романе речи быть не может. Актриса состоит в отношениях с режиссером Леонарду Ногейра. 

Они познакомились на съемках в 2009 году, а через год у них родились дочки Антония и София. Свадьбу играть влюбленные не хотят. Антонелли предпочитает редко показывать своих наследниц. А фото со второй половинкой публикует еще реже. Она продолжает сниматься в новеллах. В 2022 году вышел сериал с ее участием «Пересечение».

Джованна Антонелли с детьми и возлюбленным. Фото: соцсети Джованны Антонелли

Мурилу уже 52 года. У него есть еще один сын, Антонио, от бразильской актрисы Алессандры Негрини. Он снимается в сериалах и зачастую посещает красные дорожки. Актер не боится экспериментировать с внешностью. Недавно ради роли он подстригся налысо. Но Бенисиу менее популярен, чем Джованна. На его бывшую возлюбленную в соцсетях подписано 18 миллионов человек, а на него меньше одного миллиона. 

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Однако поклонницы отмечают, что он находится в хорошей форме, а седая борода только придает ему шарма. Он так и не женился ни на ком после отношений с Антонелли. 

Сын актеров не пошел по стопам родителей. В детстве Пьетро объявил, что будет заниматься музыкой. Он увлекается рэпом и уже выпустил несколько композиций. Наследник Мурилу обеспечивает себя сам. 

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