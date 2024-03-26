«Боже мой! Какой красивый»: Мурилу Бенисиу из «Клона» показал взрослого сына от Джованны Антонелли, сразив фанатов

Сериал «Клон» вышел в 2001 году, но многие россияне не перестают пересматривать бразильскую мелодраму. История любви Жади из мусульманской семьи и бразильца Лукаса никого не оставляет равнодушным. Главных героев сыграли Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли. Они так вжились в роли, что между ними начался роман и в настоящей жизни.
Тогда актриса рассталась с бизнесменом Рикарду Медина и вскоре уже не скрывала отношений с коллегой по сериалу. У них в 2005 году родился сын Пьетро. Но потом истории любви пришел конец. Они расстались.
Мурилу стал судиться с бывшей возлюбленной, которая хотела переехать вместе с наследником в США ради нового мужа Роберто Локашио. Но этот брак просуществовал только четыре месяца. А с актером она не так давно наладила дружеские отношения.
Накануне Бенисиу выложил редкие фото с возмужавшим сыном. Они приняли участие в совместной фотосессии. 18-летний Пьетро уже выше отца ростом, отпустил бородку и усы. Он унаследовал улыбку отца. Кадры со съемок всколыхнули Сеть.
Мурилу Бенисиу с сыном Пьетро. Фото: соцсет Мурило Бенисиу
Поклонники стали спорить, на кого похож наследник. Одни склонялись, что он весь в отца, а другие видели в нем черты матери.
«Клон Лукаса в реальной жизни», — отметила gaivota_le_parfum.
«Боже мой! Какой красивый», — заявила agdachrystina.
«Ну просто одно лицо с отцом», — уверена _carlaasoaress_.
«Ой, это же реально клон», — иронично написала gabi_bertazo.
«Прекрасные отец и сын», — считает analineadriano.
«Так выглядит сын Лукаса и Жади», — восхитилась itsalexisch.
«Он так похож на Антонелли! Ну чудо как хорош», — высказалась fabiana_a_novaes.
В последнее время Джованна часто видится с бывшим возлюбленным. Они снимают шуточные ролики для соцсетей. Поклонники всегда рады, когда видят их вместе. Однако о новом романе речи быть не может. Актриса состоит в отношениях с режиссером Леонарду Ногейра.
Они познакомились на съемках в 2009 году, а через год у них родились дочки Антония и София. Свадьбу играть влюбленные не хотят. Антонелли предпочитает редко показывать своих наследниц. А фото со второй половинкой публикует еще реже. Она продолжает сниматься в новеллах. В 2022 году вышел сериал с ее участием «Пересечение».
Джованна Антонелли с детьми и возлюбленным. Фото: соцсети Джованны Антонелли
Мурилу уже 52 года. У него есть еще один сын, Антонио, от бразильской актрисы Алессандры Негрини. Он снимается в сериалах и зачастую посещает красные дорожки. Актер не боится экспериментировать с внешностью. Недавно ради роли он подстригся налысо. Но Бенисиу менее популярен, чем Джованна. На его бывшую возлюбленную в соцсетях подписано 18 миллионов человек, а на него меньше одного миллиона.
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Однако поклонницы отмечают, что он находится в хорошей форме, а седая борода только придает ему шарма. Он так и не женился ни на ком после отношений с Антонелли.
Сын актеров не пошел по стопам родителей. В детстве Пьетро объявил, что будет заниматься музыкой. Он увлекается рэпом и уже выпустил несколько композиций. Наследник Мурилу обеспечивает себя сам.