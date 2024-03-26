«Боже мой! Какой красивый»: Мурилу Бенисиу из «Клона» показал взрослого сына от Джованны Антонелли, сразив фанатов

Сериал «Клон» вышел в 2001 году, но многие россияне не перестают пересматривать бразильскую мелодраму. История любви Жади из мусульманской семьи и бразильца Лукаса никого не оставляет равнодушным. Главных героев сыграли Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли. Они так вжились в роли, что между ними начался роман и в настоящей жизни.

Тогда актриса рассталась с бизнесменом Рикарду Медина и вскоре уже не скрывала отношений с коллегой по сериалу. У них в 2005 году родился сын Пьетро. Но потом истории любви пришел конец. Они расстались.

Мурилу стал судиться с бывшей возлюбленной, которая хотела переехать вместе с наследником в США ради нового мужа Роберто Локашио. Но этот брак просуществовал только четыре месяца. А с актером она не так давно наладила дружеские отношения.

Накануне Бенисиу выложил редкие фото с возмужавшим сыном. Они приняли участие в совместной фотосессии. 18-летний Пьетро уже выше отца ростом, отпустил бородку и усы. Он унаследовал улыбку отца. Кадры со съемок всколыхнули Сеть.