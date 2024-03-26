Кинопродюсера Палагаева признали виновным в убийстве и выпустили из-под стражи

Грант Палагаев признан виновным. Фото: KINO-TEATR.RU

За убийство экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева кинопродюсеру дали 11 месяцев лишения свободы, но фактически этот срок он уже отбыл, находясь под следствием.

Летом 2023 года был задержан кинопродюсер Грант Палагаев. Его обвинили в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Отмечалось, что между ними случилась ссора во время застолья. 

Палагаев заявил, что в разгар праздника кто-то выстрелил в него, из-за чего он потерял сознание, а когда очнулся, то Гамзаев уже был мертв. Позже выяснилось, что ставки на тотализаторе могли стать причиной конфликта. А Гранта заподозрили в инсценировке нападения на него. 

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Кинопродюсеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и убийстве при превышении мер необходимой обороны. 26 марта в суде его признали виновным и дали 11 месяцев лишения свободы. Однако его сразу освободили из-под стражи, так как Палагаев фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Но судебные тяжбы еще не завершены. Отмечается, что приговор был признан незаконным. Прокуратура его обжаловала, пишет «МК».

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