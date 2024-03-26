Кинопродюсера Палагаева признали виновным в убийстве и выпустили из-под стражи

Летом 2023 года был задержан кинопродюсер Грант Палагаев. Его обвинили в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Отмечалось, что между ними случилась ссора во время застолья.

Палагаев заявил, что в разгар праздника кто-то выстрелил в него, из-за чего он потерял сознание, а когда очнулся, то Гамзаев уже был мертв. Позже выяснилось, что ставки на тотализаторе могли стать причиной конфликта. А Гранта заподозрили в инсценировке нападения на него.

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Кинопродюсеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и убийстве при превышении мер необходимой обороны. 26 марта в суде его признали виновным и дали 11 месяцев лишения свободы. Однако его сразу освободили из-под стражи, так как Палагаев фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Но судебные тяжбы еще не завершены. Отмечается, что приговор был признан незаконным. Прокуратура его обжаловала, пишет «МК».