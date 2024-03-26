Актер Роберт Паттинсон впервые стал папой

Роберт Паттинсон стал отцом. Он никому не рассказал о радостном событии. Актера заметили на прогулке с возлюбленной Сьюки Уотерхаус. Примечательно, что он катил коляску с новорожденным ребенком. Пара находится в Лос-Анджелесе.

Пока они не раскрывают пол и имя малыша. Ранее избранницу артиста видели в конце февраля. Тогда она была беременна. Вот уже три недели модель не делает никаких публикаций в соцсетях.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

По слухам, у Паттисона родилась дочка. Фото с прогулки пары с новорожденным опубликовал Daily Mail. 37-летний актер редко говорит о личной жизни. Звезда саги «Сумерки» состоит в отношениях с Сьюки уже шесть лет.