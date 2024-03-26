Режиссер Иванов заявил, что не имеет отношения к снятию Кологривого с роли Жириновского

Никита Кологривый находится под арестом после дебоша, который устроил в баре родного города Новосибирска. Примечательно, что накануне появились слухи, что его лишили главной роли в фильме про Владимира Жириновского, где он должен был сыграть молодого политика.

Отмечалось, что такое решение приняли руководители проекта, в том числе и режиссер Стас Иванов. Но он заявил, журналистам, что не лишал Кологривого роли. Более того, режиссер не имеет отношения к самому фильму.

«Спасибо тому, кто это вбросил, я испытал каскад эмоций: позлился, погрустил и, наконец, поржал. Я не имею никакого отношения к проекту о Владимире Жириновском и узнал о его существовании только из новостей», — заявил Иванов.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он также добавил, что испытывает жалость к Никите. Режиссер отметил, что, несмотря ни на что, он прекрасный артист, пишет NSK.KP.RU.