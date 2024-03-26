Александр Михайлов призвал построить мемориал на месте «Крокуса»: «Постоянно бывали странные явления»

После теракта, который прошел 22 марта, здание «Крокус Сити Холла» сильно пострадало. Концертный зал сгорел, а его крыша обрушилась. Однако сын владельца бизнеса Эмин Агаларов заявил, что они восстановят «Крокус». Во время стрельбы и пожара погибло 139 человек.

Он считает, что почтит память людей, жизни которых унес теракт, нужно, построив здание заново. Однако с ним не согласился Александр Михайлов. Он уверен, что лучшим решением будет построить мемориал.

«В огромном «Крокусе» постоянно бывали странные явления, когда захлопывались двери. Он выглядел как дворец или торговый центр, а в этом нет ничего хорошего», — пояснил артист.

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С ним солидарен певец Сергей Москальков. Он считает, что на месте концертного зала стоит построить церковь, пишет «Абзац».