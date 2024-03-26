Энн Хэтэуэй призналась, что потеряла ребенка: «Это было слишком тяжело»

Энн Хэтэуэй рассказала, что пережила горе. Актриса не сразу смогла стать мамой. Она в 2015 году участвовала на Бродвее в пьесе Grounded. Ей довелось сыграть роль женщины-пилота, которая согласно сюжету рожает ребенка.

Так вышло, что в то время звезда в настоящей жизни забеременела. Но выносить малыша она не смогла. Энн пережила выкидыш, но первое время никому об этом не говорила. Спустя годы она набралась сил и поделилась своей историей. Позже ей удалось стать мамой.

«Очень трудно так сильно чего-то хотеть и задаваться вопросом, не делаешь ли ты что-то не так. Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», — сказала актриса в интервью Vanity Fair.

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Потом у Хэтэуэй сбылась мечта о материнстве. Она состоит в браке с Адамом Шульманом. У пары растут восьмилетний сын Джонатан и четырехлетний сын Джек. Артистка уверена, что на тему проблем с зачатием нужно говорить, так как многие женщины чувствуют себя одинокими, сталкиваясь с такой проблемой.