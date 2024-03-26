Песков рассказал, что с Навкой перестали общаться подруги детства

Дмитрий Песков рассказал, что его жена Татьяна Навка хоть и живет в Москве, но долгое время поддерживала общение с подругами детства, которая живут в ее родном Днепропетровске. Он признался, что за последние два года ситуация изменилась. С фигуристкой перестали общаться подруги и родственники. С некоторыми ей так и не удалось наладить отношения. По словам Пескова, для его супруги это стало болезненным периодом.

«У нее там есть подруги детства, с которыми она раньше постоянно общалась, — они у нас гостили, мы вместе проводили отпуск. И она где-то на полтора года утратила с ними общение, потому что они ее отвергли, и возникла стена абсолютная. Для нее это было очень больно», — поделился пресс-секретарь президента РФ.

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Он отметил, что Навка смогла возобновить общение с подругами, когда они уехали в Европу. А с некоторыми родственниками фигуристка пока не смогла помириться. Но Песков уверен, что когда пройдет еще немного времени, все наладится, пишет «АиФ».