Гарик Мартиросян заявил, что ему не понравилось выступление племянницы на «Новой Фабрике звезд»

Недавно стартовала «Новая Фабрика звезд». В ней принимают участие не только простые молодые таланты, но и родные знаменитстей. Так в шоу участвует племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян. Она на концерте выступила в дуэте с рэпером ST. Они исполнили хит «Луи Луи». Юная исполнительница в мини из денима и сапогах предстала на сцене.

Она держалась уверенно, но в какой-то момент забыла слова песни. Нонна не стушевалась, а продолжила выступление. Рэпер заявил, что ему понравилось выступать с очаровательной участницей проекта. А вот Мартиросян остался недоволен ее вокалом.

«Мы же честное жюри... Мне кажется, что для голоса Нонны это слишком не та песня, которая нужна. Меня это все не зажгло», — заявил артист.

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А вот Mia Boyka отметила, что Нонна просто не показывает свой талант. Сергей Жуков также считает, что ей нужно быть увереннее. А вот Сергей Шнуров стался доволен ее выступлением.