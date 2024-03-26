Дочь Заворотнюк высказалась после теракта в «Крокусе»: «Не готова делать вид, будто ничего не произошло»

Анна Заворотнюк недавно уехала в Дубай, чтобы воссоединиться со своим мужем. Она уехала незадолго до теракта, который случился 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Теперь дочка Анастасии Заворотнюк призналась, что подавлена. Она отметила, что пока у нее нет желания публиковать радостный контент. Также ей захотелось взять паузу в общении.

«Пока не готова постить радостные фото и делать вид, будто ничего не произошло. Но я стараюсь отвлекаться, как могу, и вы постарайтесь. Крепко всех обнимаю», — заявила Анна.

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Она также переживает из-за мамы, которая борется с онкологическим заболеванием несколько лет. Актрису уже давно не видели на публике. Она предпочитает держаться в тени, пока проходит лечение. Ранее дочка звезды рассказывала, что ее состояние стабильное, но сказать что-то хорошее пока она не может.