85-летний Александр Збруев впервые стал дедушкой

В семье Александра Збруева случилось радостное событие. Актер впервые стал дедушкой за несколько дней до своего дня рождения. Его дочка Татьяна родила наследника. Мальчик получил имя Лев. Примечательно, что скоро Збруеву исполнится 86 лет.

«Левочка тут же стал нашим всеобщим любимчиком», — сказала бабушка Елена Шанина, пишет EG.RU.

Дочка артиста сыграла свадьбу два года назад. Ее избранником стал менеджер Александр Заикин. Он также занимается музыкой. Возлюбленный Татьяны исполняет электронную музыку под псевдонимом AC Zazaza.

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Напомним, что у Збруева есть дочка Наталья, которая появилась на свет в браке звезды с Людмилой Савельевой. А вот Татьяна родилась после недолгого романа с коллегой по театру «Ленком» Еленой Шаниной. Наследница пошла по стопам родителей. Она играет с ними в одном театре.