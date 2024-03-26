Режиссер Иванов лишил Кологривого роли Жириновского из-за дебоша актера в Новосибирске

Никита Кологривый является популярным актером. Недавно он оказался в центре скандала. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» во время поездки в Новосибирск устроил дебош в баре. Он в алкогольном опьянении стал приставать к девушке-хостес и укусил ее. А затем едва не подрался с охранниками. Суд назначил ему наказание в виде семи суток административного ареста. И накануне стало известно, что из-за своего поступка Никита лишился заработка.

Режиссер Станислав Иванов недавно взял его на главную роль в фильме. Актер должен был сыграть молодого Владимира Жириновского. Но после дебоша съемки проекта приостановили. Руководство проекта объявило, что разрывает договор с Кологривым. Он не будет сниматься в этом фильме. Съемки пока отложены, так как снова будет проведен кастинг, чтобы найти актера на главную роль.

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«Мы планировали начать съемки в этом году, но из-за поведения актера, выбранного на главную роль, процесс пришлось остановить», — отметил продюсер Андрей Ковалев, пишет Woman.ru.

Напомним, что Никита принес извинения за свое поведение. Он признался, что у него случилось эмоциональное выгорание. Артист в последние годы регулярно снимался в новых фильмах.