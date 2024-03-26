Рэпер Гуф показал новую пассию, похожую на предыдущих возлюбленных: «Все одинаковые? Окей»

Гуф не стал отмалчиваться и, судя по всему, обиделся на комментарии своих подписчиков: «Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные». Он решил больше не делиться фотографиями в микроблоге.

Напомним, в конце 2023 года Гуф скандально выяснял отношения с женой Юлией Королевой, они развелись, и уже через пару месяцев рэпер на интервью признавался, что у него есть новая любовь.

У исполнителя, к слову, есть дочь от Королевой, которой скоро исполнится два годика. От первой супруги, Айзы подрастает сын, ему уже 13 лет.