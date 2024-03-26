Рэпер Гуф показал новую пассию, похожую на предыдущих возлюбленных: «Все одинаковые? Окей»

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, перестал скрывать свои отношения с возлюбленной, которую зовут Разият Салахова, и поделился в соцсетях совместным фото. Дело было в лифте, они позировали перед зеркалом, и на кадр исполнитель наложил романтичную песню Димы Билана «Это была любовь».
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Только вот подписчики поспешили заметить, что его новая избранница кого-то им сильно напоминает. И не скрывая насмешек, высказались в комментариях.
«Сериал клон, 354 серия», «Типаж прослеживается», «То ли Айза, Юлия или Кэт», «У него все девушки похожи друг на друга?», «Да они же все одинаковые, Леш!», «Это та, которая очень простая и ни на кого не похожа», - пишут фолловеры.
Рэпер Гуф с новой возлюбленной. Фото: соцсети Алексея Долматова
Гуф не стал отмалчиваться и, судя по всему, обиделся на комментарии своих подписчиков: «Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные». Он решил больше не делиться фотографиями в микроблоге.
Напомним, в конце 2023 года Гуф скандально выяснял отношения с женой Юлией Королевой, они развелись, и уже через пару месяцев рэпер на интервью признавался, что у него есть новая любовь.
У исполнителя, к слову, есть дочь от Королевой, которой скоро исполнится два годика. От первой супруги, Айзы подрастает сын, ему уже 13 лет.