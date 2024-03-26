Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала живот после пластики: «Не могла не похвастаться»

Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Букины» Наталья Бочкарева в 2023 году стала мамой в третий раз. Набранные за беременность килограммы сильно расстраивали актрису, и она даже просила хирурга чуть ли не в роддом – настолько сильно поправилась.

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Под нож Бочкарева легла чуть позже, когда это стало возможно. Эскулап подкорректировал ей лишние объемы, жир с живота переместил на ягодицы, а также кожу на руках. на все про все у Бочкаревой ушло 2 млн рублей, о чем звезда без утайки рассказывала в шоу «Ты не поверишь!».

Судя по всему, результатом она осталась более чем довольна. Счастливая актриса побывала накануне у своего врача и поспешила показать подписчикам окончательный вид своего живота.

«Не могла не похвастаться своим плоским животиком. Девочки, результат просто огонь», - радостно написала актриса.

Под свитером у Бочкаревой красовался плоский животик, а на лице сияла довольная улыбка.