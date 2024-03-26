В шоу «Маска» появится новый персонаж – Бабка-Ежка

В новом выпуске шоу «Маска», который состоится 31 марта, на радость жюри и зрителям придет новый персонаж. Это уже давняя традиция проекта – приглашать спецгостей, и в юбилейном сезоне решили ее не нарушать.

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На этот раз первой в списке ангажированных окажется Бабка-Ежка из сказки «Летучий корабль». Она исполнит свою знаменитую песню, и судьи тут же попытаются отгадать, кто скрывается под маской сказочного персонажа. Независимо от версий, гостья раскроет свою личность сразу.

Напомним, в шоу осталось 9 участников. Первой покинула проект Кукуруза, в костюме «царицы полей» выступал ведущий Сергей Майоров. За ним вскоре последовал Мотылек – это Настасья Самбурская. В четвертом выпуске разоблачили Водяного, коим был актер Стас Ярушин. Затем проект покинула Акула (Артем Качер), следом Арлекин (Мия Бойка). Седьмой выпуск в день общенационального траура 24 марта отменили, канал НТВ покажет его на неделю позже.