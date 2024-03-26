Блогеры Валерия и Артем Чекалины не пришли на заседание суда о разводе

Супруги Валерия и Артем Чекалины, наиболее известные как блогеры Лерчек и Артемчек, не явились в суд на слушание по делу о разводе. Это должно было быть рассмотрение заявления о расторжении брака, которое они подали 22 марта, но 25 числа ни сами заявители, ни их адвокаты, на процедуру не пришли, сообщают «Известия».

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Добавим, что заявление было подано в мировой суд, это может значить, что у супругов нет разногласий по разделу совместно нажитого имущества. К тому же, пара растит троих детей, и в отношении них у родителей, по-видимому, тоже нет спора.

Напомним, чета Чекалиных в марте 2023 года попала в поле зрения правоохранителей из-за махинаций с налогами, саму Лерчек обвиняли в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, а ее мужа – в пособничестве. Пара в течение года погасила недоимки, пени и штрафы, уголовное преследование было прекращено.