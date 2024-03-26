Алла Пугачева проигнорировала трагедию в «Крокус Сити Холле»

Случившаяся 22 марта трагедия в «Крокус Сити Холле», когда вооруженные напали на беззащитных людей, пришедших на концерт группы «Пикник», никого не оставила равнодушным. Повсеместно по стране отменили развлекательные мероприятия, звезды жертвуют миллионы пострадавшим, в других странах простые люди выражают сочувствие и поддержку, несут цветы и игрушки к посольствам и консульствам России.

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Певица Алла Пугачева же оказалась одной из тех, кто не проронил ни слова о трагедии. Звезда обычно реагирует на события в России, но сейчас беда у жительницы Израиля не вызвала порыва слиться с соотечественниками в единой скорби. Последняя ее публикация касалась смерти Александра Ширвиндта – то есть она отслеживает, что происходит на родине и не может не знать о теракте в «Крокусе».

Многие поклонники пишут Пугачевой в Сети, что не ожидали такого равнодушия от нее. Для россиян такое поведение Примадонны стало ударом, ведь такое чудовищное горе не могло не затронуть даже черствого сердца.

«Показала свое истинное лицо», «Где твои слова сочувствия и скорби по убитым в Крокус Холе? Или это другое?», «Чего ты молчишь? Ты же такая правильная и сострадающая!», «В связи с трагедией не написать ни слова! Ты просто умерла даже для тех, кто тебя любил и сомневался», - негодуют люди.

К слову, Ольга Бузова пожертвовала два миллиона рублей пострадавшим. Певец SHAMAN пообещал помочь с похоронами погибшим и деньгами на лечение раненым.