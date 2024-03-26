Анастасия Костенко выписалась из больницы: «Перенесла жуткий стресс, наркоз, снова стресс»

Многодетная мать Анастасия Костенко сообщила подписчикам, что уже дома. В выходные жену Дмитрия Тарасова выписали из больницы, куда она внезапно попала вместе с малышом. Помощь врачей понадобилась ей, а крошку сына, родившегося месяц назад, она взяла с собой, чтобы не отлучать от груди и не потерять молоко.

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Как у нее дела, Костенко рассказала без подробностей. Фолловеры поняли, что мать на грани отчаяния. Хоть подробностей госпитализации Анастасия не раскрыла, речь идет о чем-то довольно серьезном.

«Я перенесла жуткий стресс, наркоз, снова стресс, и вот заканчиваю антибиотики, и все это не прошло даром, как итог - у меня шелушится кожа, местами слезает как после солнечного ожога, сыпь на подбородке и самое грустное для меня - сокращение лактации», - сообщила звезда соцсетей.

Сейчас Костенко борется за сохранение молока, чтобы как можно дольше подержать сынишку на естественном вскармливании. Но болезнь, а также случившееся в «Крокус Сити Холл» ударили психике матери, и она сильно переживает.

К слову, своего четвертого ребенка Костенко пока никак до сих пор не назвала. Они с Тарасовым уверяют, что еще не определились.