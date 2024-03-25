Концертный директор Сергей Лавров озвучил расценки на охрану в «Крокусе»: «Минимум двести тысяч рублей»

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров хорошо знает изнанку шоу-бизнеса, в котором работает уже двадцать пять лет. На фоне трагических событий в «Крокусе» он рассказал, сколько стоило арендовать этот зал и его охрану на время проведения концерта.

По словам Сергея Лаврова, это обходилось звездам дороже, чем другие площадки. Он рассказал, что охрана в концертном зале была очень строгая. Пройти за кулисы к тому или иному артисту было невозможно, если ранее не была подана заявка.

Договора заключались отдельно на аренду зала, на дежурство машины скорой помощи и на охрану. Сергей Лавров рассказал, что охрана в «Крокусе» была самая дорогая. Знаменитости были уверены, что находятся в полной безопасности, поскольку оплатили ее.

«В «Крокусе» минимум двести тысяч рублей нужно было отдать только за охрану! Артисты платили и были уверены, что безопасность на высшем уровне гарантирована», — поделился Сергей Лавров.

Напомним, «Крокус Сити Холл» в минувшую пятницу, 22 марта, стал местом террористической атаки. Во время теракта погибли 137 человек.

По материалам MK.RU

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