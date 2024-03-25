SHAMAN перевел пострадавшим во время теракта в «Крокусе» 5 миллионов рублей: «Это только начало»

Известный под псевдонимом SHAMAN музыкант Ярослав Дронов примкнул к числу знаменитостей, которые материально помогают пострадавшим во время теракта в «Крокусе».

В микроблоге SHAMAN разместил скрин платежного поручения в качестве доказательства проведенного платежа в пять миллионов рублей «Красному кресту», пообещав, что это только первый транш, и деньги он намерен перечислять еще.

«Это только начало», — написал Ярослав Дронов, SHAMAN, в микроблоге.

Стоит добавить, что ранее SHAMAN заявлял в соцсети, что готов оплатить похороны каждого погибшего и лечение и реабилитацию пострадавших.

Напомним, террористы атаковали здание концертного зала «Крокус Сити Холл» 22 марта вечером перед выступлением группы «Пикник». Жертвами теракта стали 137 человек. Но судя по всему, количество погибших от рук террористов еще будет расти.

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