Король Великобритании Карл III стал относиться к Кейт Миддлтон, как к дочери после новостей о ее болезни

В окружении королевского семейства Великобритании рассказали, что в последнее время отношения короля Карла III и его невестки, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заметно потеплели. Произошло это на фоне болезни. Карла III и Кейт Миддлтон объединят общий диагноз — у обоих рак.

Инсайдеры поведали, что Карл III и Кейт Миддлтон проходили лечение в одном госпитале, и король навещал свою невестку в палате. Он, кстати, одобрил заявление Кейт Миддлтон о ее тяжелом недуге, которое принцесса Уэльская сделала в микроблоге в минувшую пятницу, 22 марта.

Отношение Карла III к Кейт Миддлтон в окружении королевского семейства называют отцовским.

«Можно сказать, что король относится к ней как к дочери, которой у него никогда не было», — поделился инсайдер.

По материалам Daily Mail

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».