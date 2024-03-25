Максим Фадеев почтил память погибших в теракте в «Крокусе»: «Моя песня помогла многим»

Максим Фадеев поддержал россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Он почтил память погибших. Уже известно, что после стрельбы и пожара погибло около 137 человек. Точные данные пока не обнародованы. Продюсер вспомнил, что 25 марта в Кемерове произошла другая трагедия.

Тогда сгорел торговый центр «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек. Он рассказал, что тогда написал песню «Ангелы». Фадеев надеется, что и теперь его композиция может помочь людям, которые сильно переживают из-за случившегося.

«Сколько же бед выпало на долю нашей страны. Сегодня — новая трагедия, — отметил он. — Знаю, что многим она (песня. — Прим. ред.) в тот момент помогла справиться с трагедией. Надеюсь, что и сегодня кому-то поможет», — высказался 55-летний продюсер.

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Он не стал скрывать, что ему сложно найти нужные слова. Максим считает, что виновники гибели людей должны понести самое жестокое наказание за свое деяние. Ранее россиян поддержал сербский режиссер Эмир Кустурица. Накануне стихийный мемориал у «Крокуса» посетили звезды: Валерия и Иосиф Пригожин, Дима Билан, Тимати, а также участники группы «Пикник».