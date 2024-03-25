Сербский режиссер Эмир Кустурица выразил поддержку россиянам после теракта в «Крокусе»

Новость о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» облетела весь мир. Точное число погибших после обстрела злоумышленниками зрителей, которые пришли на концерт группы «Пикник», не установлено.

Известно, что число погибших достигло 137 человек, но пока спасатели продолжают поиски тел под завалами после пожара, устроенного в концертом зале террористами. Поддержал россиян режиссер Эмир Кустурица. Он приехал на фестиваль «Дух огня», где произнес речь во время открытия.

Звезда сербского кино выразила поддержку россиянам после теракта. Он также отметил, что вышел на сцену с развязанными шнурками, что символизирует его стремление к миру и согласию.

«Когда Сербия была в изоляции, было очень важно, что люди из культуры, режиссеры, поддержали фестивали искусства, фильмов, художества», — высказался режиссер.

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Он уверен, что хорошие фильмы режиссеров помогают сделать жизнь лучше. Фестиваль начался в Ханты-Мансийске с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».