Умер актер из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Карпухов

25 марта стало известно, что ушел из жизни Александр Карпухов. Он меньше двух месяцев назад отметил 50-летие. Сначала причину смерти никто не озвучивал. О случившемся рассказал друг актера Артем Борков. По его словам, звезда кино и театра скончался во сне утром 23 марта. Он также не стал утаивать, что у Карпухова были проблемы со здоровьем. Но другие подробности он не раскрыл. Дата и место похорон еще не определены, пишет РБК.

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Напомним, что Александр родился и жил в Санкт-Петербурге. Он играл в Молодежном театре на Фонтанке и порой вел передачи на телевидении. Также актер оставил большой след в кино. У него в копилке больше 100 ролей, в том числе всериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия». Последней его работой стали съемки в сериале «Цена иллюзий».