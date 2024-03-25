Пять исторических турецких сериалов, которые не уступают «Великолепному веку»

Турецкие сериалы очень популярны среди россиян. Многим полюбился красивый исторический сериал «Великолепный век», который рассказывает о правлении султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Александрой. В России было показано пять сезонов. Главные роли сыграли Халит Эргенч и Мерьем Узерли. Рейтинг этой картины по всему миру был большим.

Не удивительно, что сценаристы создали еще одну любовную сагу, но в ней уже сыграли другие актеры, а в центре событий оказались другие герои. Снято два сезона «Великолепный век. Империя Кесем» — тут история рассказывает о судьбе праправнука Сулеймана Ахмед I и дочке венецианского купца Анастасии, получившей имя Кесем.

Ей удается обрести огромную власть и стать самой величайшей женщиной Османской империи. В нем также много исторических локаций, а костюмы у актеров впечатляют своей красотой. В сериале снялись: Экин Коч, Берен Саат, Хюлья Авшар и другие актеры.