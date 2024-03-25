Пять исторических турецких сериалов, которые не уступают «Великолепному веку»

Турецкие сериалы очень популярны среди россиян. Многим полюбился красивый исторический сериал «Великолепный век», который рассказывает о правлении султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Александрой. В России было показано пять сезонов. Главные роли сыграли Халит Эргенч и Мерьем Узерли. Рейтинг этой картины по всему миру был большим.
Не удивительно, что сценаристы создали еще одну любовную сагу, но в ней уже сыграли другие актеры, а в центре событий оказались другие герои. Снято два сезона «Великолепный век. Империя Кесем» — тут история рассказывает о судьбе праправнука Сулеймана Ахмед I и дочке венецианского купца Анастасии, получившей имя Кесем.
Ей удается обрести огромную власть и стать самой величайшей женщиной Османской империи. В нем также много исторических локаций, а костюмы у актеров впечатляют своей красотой. В сериале снялись: Экин Коч, Берен Саат, Хюлья Авшар и другие актеры.
Берен Саат сыграла Кесем Султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»
«Воскресший Эртугрул» — пять сезонов
Не менее эффектным и красивым получился сериал «Воскресший Эртугрул», который начали снимать в 2014 году. Истории о великом переселении, покорении новых земель, исторических походах, кровавых битвах, где также не обходится без интриг и любви, покорила зрителей. Сериал стал рейтинговым.
Сюжет основан на том, как отважный воин Эртугрул, лидер клана тюрок-огузов, хочет помочь сельджукам Рума в борьбе с византийцами. Он проводит в Анатолию сотни своих всадников. Тогда начинается завоевание, которое способствует позже сформировать Османскую империю. Главные роли сыграли: Сердар Гекхан, Хакан Ванли, Хюлья Дарджан, Дженгиз Джошкун и другие актеры.
Отважный воин Эртугрул, которого сыграл Сердар Гекхан. Фото: кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»
«Основание: Осман» — пять сезонов
И если история воина Эртугрул пришлась по вкусу, то точно стоит увидеть сиквел телесериала «Воскресший Эртугрул», который получил название «Основание: Осман».
Там события происходят в Турции, когда тюркский правитель Эртугрул умер. Всю власть получает его сын Осман I Гази, который пошел по стопам легендарного отца и стал воином. Юноша решает дальше расширять границы государства. И в итоге слава о том, как он покоряет новые земли, облетает мир. Его ждут испытания, предательства и козни со стороны завистников.
Главную роль в сериале сыграл Бурак Озчивит, который славится своими работами в кино. Особую популярность он получил благодаря игре в драме «Черная любовь».
Бурак Озчивит в роли Османа I Гази. Фото: кадр из сериала «Основание: Осман»
«Альп-Арслан: Великий Сельджук» — два сезона
Также в 2021 году вышел боевик, который является приквелом сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки». Картина «Алп-Арслан: Великий Сельджук» повествует о том, как жил могущественный султан Альп-Арслана, который продолжил династию Сельджуков. Даже не нужно сомневаться, что картинка будет вызывать восхищение, так как сериал назвали шедевром турецкого кинематографа, а также он стал одним из самых дорогостоящих в стране.
В нем можно увидеть жену Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, которая сыграла Айбике-хатун. Также в сериале сыграли такие актеры, как Барыш Ардуч, Мехмет Озгюр, Айшегюль Юнсал.
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Барыш Ардуч и Фахрие Эвджен сыграли главные роли, Фото: кадр из сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»
«Права на престол Абдулхамид» — один сезон
И в 2017 году вышел сериал «Права на престол Абдулхамид». На этот раз сюжет посвящен жизни последнего правителя Османской империи Абдул-Хамида II. У него был сильный характер. Враги прозвали его «кровавым» правителем, а вот его сторонники называли его «великим». Но его путь к престолу был очень сложным. Он свергнул с трона своего брата, чтобы получить полноправную власть.
Более того, он правил империей больше 30 лет. За это время ему довелось столкнуться с предательствами, покушениями, а также с интригами. Но он также находил время на развлечения. У Абдулы-Хамида II был большой гарем, в котором находились только красавицы. Наложницы помогали ему забыть о проблемах. В драме снялись Бюлент Иналь, Бахадир Енисехирлиоглу, Озлем Джонкер.
Бюлент Иналь сыграл главную роль. Фото: кадр из сериала «Права на престол Абдулхамид»
«Легенда» — один сезон
И если хочется увидеть военный боевик, где в центре внимания героиня-женщина, то подойдет сериал «Легенда». Эта картина была снята по мотивам турецких преданий — о девушке-сироте Аккыз. Она остается одна, когда Алпаг Хан убивает ее отца.
После этого ей нужно повзрослеть и самой научиться добывать себе еду. Спустя годы она становится сильным воином и хочет отомстить хану за смерть ее родного человека. Она грабит караваны, а золото отдает бедным людям. Волей судьбы Аккыз знакомится с сыном своего злейшего врага. В этом сериале снялись Эбру Шахин, Эдип Тепели, Селим Байрактар.
29-летняя Эбра Шахин является актрисой и певицей. Она сыграла главную роль. Фото: кадр из сериала «Легенда»