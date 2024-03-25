Мария Миронова призналась, что была с сыном рядом с «Крокусом» перед терактом

Мария Миронова чудом избежала трагедии. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Миронова уехала всего за полтора часа до теракта из «Крокуса». Звезда не послушала сына, который хотел пойти в игровую комнату.

Мария Миронова рассказала, что потрясена тем, что случилось в «Крокус Сити Холл». Теракт унес жизни 137 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы после стрельбы и пожара в концертном зале. Примечательно, что актриса в тот день находилась в «Крокусе» с сыном Федором, но чудом уехала раньше, чем случилась трагедия. Она выразила соболезнования семьям погибших. По словам артистки, два дня она пребывает в шоке. 

«Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего "Вегаса" за 1,5 часа до этой трагедии... Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», – отметила Миронова.

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Она добавила, что зло должно быть наказано. Актриса из фильма «Холоп» отметила, что во время теракта люди помогали друг другу, кто-то даже оказывал сопротивление. Мария напомнила, что некоторые люди на концерт группы «Пикник» приехали даже из других городов. Она задается вопросом, почему именно эти люди погибли или это лишь стечение обстоятельств. 

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