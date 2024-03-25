Алиса Аршавина призналась, что обращалась к косметологу, когда ее нос стал разрушаться

Алиса Аршавина недавно снова появилась перед камерами впервые за два года. Она ушла в тень, когда у нее провалился нос. Бывшей жене футболиста Андрея Аршавина понадобилось несколько операций, чтобы восстановить нос. Алиса призналась, что находилась в подавленном состоянии, поэтому винила всех вокруг. Сильно она переживала в том числе из-за развода с футболистом.

«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация носа — где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе», — вспомнила Аршавина.

Она отметила, что о своем удручающем моральном состоянии никому не рассказывала. Потом начался воспалительный процесс, поднялась температура. Так Алиса жила два месяца. Потом ситуацию усугубило ее решение обратиться к косметологу.

«Был дискомфорт в области носа. Меня это не остановило. Я вызвала косметолога на дом, и мы еще сделали инъекции на воспалительный процесс», — сказала 41-летняя Алиса для YouTube-канала клиники пластической хирургии и косметологии «Дега».

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Теперь она продолжает заниматься восстановлением своего носа. Впереди у бывшей жены футболиста еще несколько операций. Она призналась, что ранее повела себя неправильно. Аршавина понимает, что не стоило ей ходить на ток-шоу в то время. Она осознала, что не делала того, чтобы ей помогло. Алиса не обращалась к психологам. Она признается, что говорила глупости и зря раздавала ненужные интервью. Однако Аршавина ни о чем не жалеет. Она уверена, что все испытания, которые выпали на ее долю, были нужны.

Напомним, что у нее растет дочка Есения от футболиста. Она развелась с Андреем в 2019 году.