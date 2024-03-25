Кейт Миддлтон скрывала, что больна раком от принца Гарри и Меган Маркл

Кейт Миддлтон оказалась в центре внимания после того, как ей сделали операцию на брюшной полости. После выписки из больницы в Лондоне ее долгое время никто не видел. Принцесса Уэльская лишь спустя больше месяца появилась на шопинге с мужем, принцем Уильямом.

А потом она уже записала видеообращение, в котором призналась, что борется с раком. У нее нашли заболевание в начале года. После операции врачи подтвердили, что у нее онкологическое заболевание. Она не стала делится подробностями, но отметила, что завершает химиотерапию.

Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл, живущие уже несколько лет в США, не знали о болезни Миддлтон. После того, как герцог и герцогиня Сассекские уехали из Великобритании и отказались от своих обязанностей, у них разладились отношения с родными. Если Гарри приезжает в Англию, когда там случаются важные мероприятия, то его жена там уже давно не появлялась.

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Несмотря на конфликты с Кэтрин, о которых не раз появлялись слухи, Меган и Гарри обратились к ней со словами поддержки, когда узнали о ее болезни из СМИ, пишет Vanity Fair.