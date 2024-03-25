17-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло ушла жить от мамы к Брэду Питту

Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом стала сама воспитывать родных и приемных детей. Она была против того, чтобы они виделись с отцом. Но теперь от нее уехала 17-летняя дочка Шайло. Она захотела жить с отцом. Питт в свое время пытался добиться, чтобы у него была возможность участвовать в воспитании наследников. С дочкой он был в особенно доверительных отношениях.

«Заметно, что они сделаны из одного теста. Дочь чувствует себя комфортно рядом с папой и может поделиться с ним чем угодно», — заверили знакомые актера.

Ранее Шайло даже взяла двойную фамилию Джоли-Питт. Она не раз экспериментировала со стилем и одно время отказывалась носить платья, выбирая более мужской стиль в одежде.

«Энджи знает, что Шайло взрослеет и уже может принимать собственные решения. Девочка не чувствует себя счастливой в доме Джоли. Конечно же, Анджелина не в восторге от ее переезда», — сообщает Geo.Tv , цитируя источник из окружения звезды Голливуда.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

По некоторым данным, девушка заверила, что будет навещать свою маму. Джоли, в свою очередь, переживает, так как не хочет остаться одна. Некоторые ее дети уже живут отдельно, так как начали учиться в вузах. С ней живут Вивьен и Нокс, но и они в скором времени покинут ее дом, когда начнут обучение в университетах.