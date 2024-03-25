Эмин Агаларов заявил, что попал в здание «Крокуса» через 40 минут после начала теракта

Эмин Агаларов не только певец, но и сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development. Он приехал в «Крокус Сити Холл», когда там случился теракт. Примечательно, что бизнесмен стал помогать спасателям, которые эвакуировали людей после начала пожара.

«Я лично попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. Мы заходили внутрь несколько раз и провели там более 30 минут, прошли все эвакуационные коридоры, которые не были задымлены на тот момент», – пояснил он.

Также Эмин отметил, что с сотрудникам добрался до верхнего этажа и смог спасти записи с камер видеонаблюдения, которые помогли найти предполагаемых преступников. Также певец признался, что видел тела убитых людей. Он помогал спасателям выносить их на улицу. Агаларов рассказал, что многие люди прятались от террористов. Их искали и выводили из здания пожарные, но всех спасти не удалось.

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По словам бизнесмена, все системы противопожарной безопасности сработали, как и система оповещения. Он подчеркнул, что двери были разблакированы, поэтому многие люди смогли спастись, пишет «РИА Новости».