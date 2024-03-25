Брат Кейт Миддлтон поделился редкими фото с принцессой после новостей о ее онкологическом заболевании

Кейт Миддлтон больше месяца хранила молчание о том, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она пережила операцию на брюшной полости, а потом врачи поставили ей неутешительный диагноз. Принцесса Уэльская начала проходить курс химиотерапии. Лишь 22 марта она записала видеообращение, в котором раскрыла всем, что переживает сложный период.
Кэтрин попросила дать ей провести это время спокойно с семьей. Спустя несколько дней выразил ей слова поддержки брат Джеймс Миддлтон. Он посвятил ей пост в соцсети.
36-летний родственник принцессы опубликовал редкое фото, на котором она запечатлена с ним еще совсем юная. Тогда Миддлтон еще не была часть королевской семьи.
«За эти годы мы вместе поднялись на многие горы. Мы всей семьей преодолеем и эту вершину вместе с с тобой», – написал он.
Кейт Миддлтон в юности с братом. Фото: соцсети Джеймса Миддлтона
Ранее поддержали Миддлтон принц Гарри и Меган Маркл. Они выразили надежду, что она справится с болезнью. Напомним, что чуть ранее стало известно, что у кроля Карла III также обнаружен рак.