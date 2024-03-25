Брат Кейт Миддлтон поделился редкими фото с принцессой после новостей о ее онкологическом заболевании

Кейт Миддлтон больше месяца хранила молчание о том, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она пережила операцию на брюшной полости, а потом врачи поставили ей неутешительный диагноз. Принцесса Уэльская начала проходить курс химиотерапии. Лишь 22 марта она записала видеообращение, в котором раскрыла всем, что переживает сложный период.

Кэтрин попросила дать ей провести это время спокойно с семьей. Спустя несколько дней выразил ей слова поддержки брат Джеймс Миддлтон. Он посвятил ей пост в соцсети.

36-летний родственник принцессы опубликовал редкое фото, на котором она запечатлена с ним еще совсем юная. Тогда Миддлтон еще не была часть королевской семьи.