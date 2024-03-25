Дарья Повереннова призналась, что не требует внуков от 31-летней дочери, которая живет в Сеуле

Дарья Повереннова стала мамой в 20 лет. У нее выросла дочка Полина от коллеги Александра Жигалкина. Ее наследница давно уехала из России. Девушка живет в Сеуле, но поддерживает с мамой связь. Актриса рассказала, что они созваниваются раз в неделю. 31-летняя Полина строит карьеру в одной из рекламных компаний. А вот личною жизнью не занимается. Она пока не планируют выходить замуж. Звезда кино призналась, что не требует от нее появления внуков.

«Не вижу смысла поторапливать в этом плане — это только испортит отношения с ребенком. Я не из тех мам, кто давит на дочерей, — когда, мол, уже внуки. Считаю, что Полина взрослый человек и уж сама как-нибудь разберется в этом вопросе», — высказалась Дарья Владимировна.

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Она добавила, что у нее очень хорошие дружеские отношения с дочкой. Актрису не беспокоит, что наследница даже не думает о свадьбе, пишет Lady.mail. Сама Повереннова обрела счастье в браке с государственным деятелем Андреем Шароновым. У него есть дети от прошлых отношений. Они вместе уже почти три года.