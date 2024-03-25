Объявившую об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении

Кейт Миддлтон на днях сообщила, что у нее обнаружили рак. Она призналась, что после операции на брюшной полости врачи все же выявили у нее злокачественную опухоль. Принцесса Уэльская сначала молчала о своем диагнозе. Она тайно начала проходить курс химиотерапии. Но англичане были обеспокоены тем, что жена принца Уильяма не появлялась на публике долгое время.

А когда ее заметили во время шопинга, то Кэтрин была сильно похудевшей. Она записала видеообращение, в котором пояснила, что завершает лечение и хочет пережить трудный момент с родными в спокойствии. А 25 марта стало известно, что Миддлтон увезли в неизвестном направлении.

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Она покинула свой дом в Виндзоре. Вместе с мужем и детьми принцесса улетела на вертолете. Точных данных нет, но предполагается, что члены королевской семьи отправились в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке. Там они проведут пасхальные каникулы, пишет издание Mirror.

По мнению профессора Эндрю Беггса, 42-летняя Миддлтон имеет все шансы на то, чтобы победить тяжелый недуг. Онкологическое заболевание было выявлено на ранней стадии. Также она достаточно молода, чтобы выдержать лечение.