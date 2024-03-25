Спасшая Светлакова работница «Крокуса» рассказала, что вывела несколько групп людей: «Все время везло»

22 марта произошел страшный теракт в «Крокус Сити Холл». После нападения четырех злоумышленников было расстреляно много людей, а после пожара, который они устроили в концертом зале, часть зрителей задохнулась от угарного газа, на других обрушилась крыша здания. Концерт группы «Пикник» так и не состоялся.

Музыканты смогли выжить, а вот помощница их директора Екатерина Кушнер погибла. Но большая часть людей смогла спастись. Администратор ВИП-ложи София Мейер вывела из зала более 100 человек. Она спасла Сергея Светлакова с женой и спортивного комментатора Виктора Уткина с семьей.

Она работала в «Крокусе» 2,5 лет, поэтому у нее была связка ключей от дверей. Девушка пояснила, что выводила людей из ложи через разные двери и коридоры, а затем закрывала двери, что террористы не пошли за ними. София отметила, что также вывела людей из фойе и лож с второго этажа.

«Я начала регулировать поток движения и выводить их. Когда я шла уже с третьей группой, рядом с нами раздалась автоматная очередь, я решила, что не стоит идти к тому выходу, куда я планировала», – пояснила она.

По словам работницы «Крокуса», мужчины помогали ей баррикадировать двери. Она также призналась, что ключи сыграли важную роль в тот момент.

«К счастью никакой путаницы не было, мне как будто все время везло, я очень быстро находила нужные, так же я их передавала людям, чтобы они тоже мне помогали», – поделилась Мейер, пишет «МК».

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Она добавила, что Светлаков с ней поддерживает связи. Они вместе пытаются оправиться после теракта, в котором погибло 137 человек.