Ольга Бузова пожертвовала 2 миллиона рублей пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Певица и телеведущая Ольга Бузова находилась на Алтае, когда случился теракт в Москве. Но не осталась в стороне. Она выразила соболезнования, а в день общенационального траура, 24 марта, призналась, что плачет не переставая уже два дня. Выразив слова поддержки и сочувствия, артистка приняла решение поддержать пострадавших не только словом, но и делом. В соцсети Бузова показала платежную квитанцию на 2 миллиона рублей.

«Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте!» — сообщила артистка.

Точно так же сделали многие другие звезды. А певец SHAMAN объявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение раненых в страшной трагедии 22 марта в «Крокус Сити Холл».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Добавим, нападение неизвестных на «Крокус Сити Холл» случилось на концерте группы «Пикник», Музыканты не успели выйти на сцену, как в зал ворвались вооруженные и расстреливали всех подряд.