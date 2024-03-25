Телеканал «Пятница!» изменил сетку вещания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл»

В день траура, объявленный 24 марта в связи с трагедией в столичном «Крокус Сити Холл», по всей стране были отменены развлекательные и спортивные мероприятия, приспущены флаги, сняты с телеэфиров шоу и рекламные ролики.

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Телеканал «Пятница!» изменил сетку вещания уже с субботы в знак скорби и солидарности с родственниками и близкими погибших. Весь развлекательный контент был отменен или перенесен, как и в воскресенье. еще раньше, с пятницы, все публикации телеканала в социальных сетях, были приостановлены вовсе.

Напомним, 22 марта на концерте группы «Пикник» собрался полный зрительный зал поклонников всех возрастов. Туда ворвались вооруженные неизвестные, которые расстреливали людей, а затем подожгли помещение. Погибло более 130 человек, пострадали почти 200. Происшедшее признали терактом, часть нападавших задержали.