Концертный директор рассказала, что Орбакайте просит от 5 млн рублей за корпоратив: «Закрытые» вечеринки для богатых»

Кристина Орбакайте до сих пор не обозначила свою позицию по происходящему, в отличие от своих родителей — мамы Аллы Пугачевой и отчима Максима Галкина*. Но продолжала зарабатывать в России. Однако общественники и активисты, не дождавшись от певицы никаких заявлений, сделали все, чтобы пресечь поток средств россиян в карман живущей в Нью-Йорке артистки.

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Сейчас Орбакайте осталась без гастролей по стране. Но не против выступать в других местах. В частности, у нее уже запланированы концерты в США. Также артистка готова радовать своим творчеством тайно. Концертный директор Ольга Оркина раскрыла, сколько стоит пригласить певицу на свою вечеринку.

«Работа певицы продолжается за рубежом. Она выступает в США и очень часто соглашается на «закрытые» мероприятия, корпоративы и вечеринки для богатых. Цена таких выступлений начинается от 5 млн рублей», — рассказала сайту Passion эксперт.

При этом Орбакайте в случае корпоративов требует полной секретности мероприятия, если таковое запланировано в России.