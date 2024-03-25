Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровища императора»

Вся страна 24 марта погрузилась в траур по погибшим в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник» в пятницу вечером, но вместо любимых песен кумиров повстречали террористов в камуфляже, которые стали палить без разбору по всем. Теракт унес жизни десятков людей, пострадавших – почти 200 человек.

Телеканалы в день траура изменили сетку вещания, отказавшись от трансляции развлекательного контента. Его заменили общественно-политическими и другими важными передачами.

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Стало известно, когда именно будут показаны выпуски шоу. Многие перенесены на понедельник, 25 марта. Так, четвертый выпуск «Новой Фабрики звезд» на ТНТ выйдет в 22:15. А новую серию реалити «Сокровища императора» решили показать уже в следующее воскресенье.

Шоу «Маска» на НТВ также выйдет в следующее воскресенье, это седьмой выпуск самого засекреченного телепроекта.

По материалам сайта «Вокруг ТВ»