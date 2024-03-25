Настасья Самбурская показала себя на старом фото: «Хорошо ж я питалась»

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Снимку девять лет.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская уже на протяжении нескольких лет ведет здоровый образ жизни, регулярно трудится над телом своей мечты на домашних тренировках, отказалась от множества неполезных соблазнов в еде. И сейчас ее фигура — одна из эталонных среди звезд шоу-бизнеса, и Настасья невероятно гордится этим.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети Н. Самбурской

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Но так, как водится, было не всегда. Еще в 2015 году Самбурская весила значительно больше нынешних 60 килограммов. Время от времени актриса перебирает архивы и в этот раз не постеснялась показать себя 9-летней давности.

«Хорошо ж я питалась раньше», — подписала фото звезда.

На снимке, которым поделилась в соцсетях Самбурская, она — обладательница пухлых щечек и намека на второй подбородок. Как бы то ни было, поклонники признаются, что обожают свою любимицу любой.

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