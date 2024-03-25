Настасья Самбурская показала себя на старом фото: «Хорошо ж я питалась»

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская уже на протяжении нескольких лет ведет здоровый образ жизни, регулярно трудится над телом своей мечты на домашних тренировках, отказалась от множества неполезных соблазнов в еде. И сейчас ее фигура — одна из эталонных среди звезд шоу-бизнеса, и Настасья невероятно гордится этим.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети Н. Самбурской
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Но так, как водится, было не всегда. Еще в 2015 году Самбурская весила значительно больше нынешних 60 килограммов. Время от времени актриса перебирает архивы и в этот раз не постеснялась показать себя 9-летней давности.
«Хорошо ж я питалась раньше», — подписала фото звезда.
На снимке, которым поделилась в соцсетях Самбурская, она — обладательница пухлых щечек и намека на второй подбородок. Как бы то ни было, поклонники признаются, что обожают свою любимицу любой.