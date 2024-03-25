Карина Нигай рассекретила свой роман с гонщиком Никитой Мазепиным

Стилист и блогер Карина Нигай перестала скрывать свои отношения и рассекретила бойфренда. Им оказался известный российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин. Парочка не скрывала своих чувств друг к другу и даже позировала на камеру.

Дело было на именинах Нигай. Звезда соцсетей устроила пирушку в честь своего 31-летия и созвала близких и родных. Девушка светилась от счастья рядом с Мазепиным, это заметили ее подписчики сразу, как увидели снимки с вечеринки.

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До Мазепина у Нигай были отношения с предпринимателем Владиславом Крамским. Но публика Карины не принимала этот союз, считая его мезальянсом. Сама блогерша позднее рассказывала, что этот мужчина просто использовал ее для собственного пиара.