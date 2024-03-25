Из группы «Машина времени» ушел известный музыкант Дитковский

В коллективе «Машина времени» случились потери – группу покинул один из музыкантов, отдавший сотрудничеству с командой два десятилетия. Об этом сообщил Андрей Макаревич*, выйдя на связь из Израиля. Речь идет про трубача Андрея Дитковского. А все – из-за невостребованности «Машины времени».

«Опережая вопросы, вынужден сообщить, что Александр Дитковский покинул «Машину времени». По слухам, трудится в ансамбле Григория Лепса. Действительно, концертов там гораздо больше», - написал артист в своем микроблоге.

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56-летний музыкант Дитковский в «Машину времени» пришел в 2004 году. Также выступал на сцене со множеством знаменитых артистов, такими как Валерий Сюткин, Николай Басков, Валерий Меладзе, группами «Сплин», «Несчастный случай».

Маловостребованной «Машина времени» стала после того, как ее лидер переехал в Израиль и стал делать скандальные заявления в адрес родины и россиян. Многие площадки начали отказываться от сотрудничества с группой, в России гастроли были отменены.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента