Ольга Бузова о трагедии в «Крокусе»: «Я двое суток плачу и молюсь»

Телеведущая и певица Ольга Бузова присоединилась к своим звездным коллегам, которые выразили поддержку тем. кто потерял близких и пострадал во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ольга Бузова в микроблоге рассказала, какие эмоции переживает в эти дни.

«Мои мысли сегодня с каждым, кто пострадал, с каждым, кто с тревогой живет все эти дни. Я двое суток плачу и молюсь», - поделилась Ольга Бузова.

Ольга Бузова выразила благодарность и свою признательность всем, кто не остался в стороне и оказывал помощь людям с первых же минут трагедии.

Напомним, по уточненным данным, жертвами теракта стали сто тридцать семь человек. Среди погибших трое детей. 24 марта в России объявлен днем траура по погибшим.

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