Певица Слава скорбит по погибшим в «Крокусе»: «Сердце разрывается»

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, разместила в своем микроблоге видеообращение, в котором почтила память погибших от рук террористов в «Крокус Сити Холле».

Популярная исполнительница призналась, что в эти дни ей трудно сдерживать эмоции.

«Пытаюсь спокойно записать это сообщение, но, конечно, невозможно, потому что сердце разрывается», - поделилась певица Слава.

Знаменитость рассказала, что вся ее семья очень переживает из-за случившегося. По словам Славы, в последнее время в ленте стало слишком много свечей.

«Плачу уже второй день. Просто знайте, что нам тоже очень больно. Мы с вами», - заверила певица Слава.

Напомним, по последней информации, во время теракта в минувшую пятницу погибли 137 человек, трое из них дети.

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