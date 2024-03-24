Принц Уильям находится в сильном стрессе из-за болезни Кейт Миддлтон

Источники из окружения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон рассказали, как пара живет во время борьбы Кейт с онкологическим заболеванием.
Инсайдеры утверждают, что принц Уильям находится в шоке из-за того, сколько неприятностей свалилось на него за последнее время. Тяжело болен отец принца Уильяма король Карл, сложные отношения с братом, принцем Гарри и его женой Меган Маркл, болезнь Кейт Миддлтон.
Принц Уильям, по словам источников, едва справляется и находится в стрессе.
«Он бегает по школьным делам детей, он испытывает колоссальный стресс», - рассказали в окружении королевского семейства Великобритании.
Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружена опухоль. Фото: соцсети Кейт Миддлтон
Напомним, в минувшую пятницу Кейт Миддлтон разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором призналась, что у нее обнаружена опухоль. Это было первое за последние месяцы появление принцессы в публичном пространстве. Кейт пропала накануне операции в декабре прошлого года.
Во время вмешательства, по словам Кейт Миддлтон, врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. Сейчас принцесса проходит курс химиотерапии.
По материалам New York Post