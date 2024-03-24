Принц Уильям находится в сильном стрессе из-за болезни Кейт Миддлтон

Принц Уильям поддерживает Кейт Миддлтон во время борьбы с раком. Фото: Global Look Press

В окружении наследников британского престола рассказали о состоянии принца Уильяма.

Источники из окружения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон рассказали, как пара живет во время борьбы Кейт с онкологическим заболеванием.

Инсайдеры утверждают, что принц Уильям находится в шоке из-за того, сколько неприятностей свалилось на него за последнее время. Тяжело болен отец принца Уильяма король Карл, сложные отношения с братом, принцем Гарри и его женой Меган Маркл, болезнь Кейт Миддлтон

Принц Уильям, по словам источников, едва справляется и находится в стрессе.

«Он бегает по школьным делам детей, он испытывает колоссальный стресс», - рассказали в окружении королевского семейства Великобритании.

Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружена опухоль. Фото: соцсети Кейт Миддлтон

Напомним, в минувшую пятницу Кейт Миддлтон разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором призналась, что у нее обнаружена опухоль. Это было первое за последние месяцы появление принцессы в публичном пространстве. Кейт пропала накануне операции в декабре прошлого года. 

Во время вмешательства, по словам Кейт Миддлтон, врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. Сейчас принцесса проходит курс химиотерапии.

По материалам New York Post

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