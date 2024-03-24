Принц Уильям находится в сильном стрессе из-за болезни Кейт Миддлтон

Источники из окружения принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон рассказали, как пара живет во время борьбы Кейт с онкологическим заболеванием.

Инсайдеры утверждают, что принц Уильям находится в шоке из-за того, сколько неприятностей свалилось на него за последнее время. Тяжело болен отец принца Уильяма король Карл, сложные отношения с братом, принцем Гарри и его женой Меган Маркл, болезнь Кейт Миддлтон.

Принц Уильям, по словам источников, едва справляется и находится в стрессе.